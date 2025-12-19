Путин прокомментировал атаку ВСУ на ростовский порт

Владимир Путин осудил удары ВСУ по гражданской инфраструктуре в России. Подобные атаки не будут оставаться без ответа, сказал он на «Итогах года».

«Наши войска регулярно отвечают именно на это»,— сказал президент. Он добавил, что «все, что наносит ущерб гражданской инфраструктуре ... заслуживает самого острого осуждения».

В ночь на 18 декабря украинскими беспилотниками были атакованы Ростов-на-Дону, Батайск и Таганрог. Погибли три человека, еще девять получили ранения. Один из ударов был нанесен по судну в ростовском порту.