Путин призвал поддержать инвесторов Ангаро-Енисейского кластера

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости создать стимулы для компаний, которые войдут в проект Ангаро-Енисейского кластера, подчеркнув готовность государства оказать им поддержку.

В Ангаро-Енисейском макрорегионе планируется сформировать кластер глубокой переработки редких и редкоземельных металлов, который объединит десятки промышленных предприятий и научных институтов. Объем инвестиций в проект оценивается более чем в 700 млрд руб. Его концепция была анонсирована Советом безопасности РФ в августе.

Цель инициативы — развитие высокотехнологичных производств с высокой добавленной стоимостью. Помимо переработки редких и редкоземельных металлов кластер будет ориентирован на создание новых материалов, развитие полупроводниковой и силовой электроники, 3D-печати, робототехники и технологий искусственного интеллекта. Для участников проекта предусмотрят систему налоговых льгот и административных преференций, параметры которых будут зависеть от стадии развития бизнеса.