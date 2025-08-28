Шойгу обсудил создание кластера по редкоземельным металлам в Сибири

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу на заседании межведомственной рабочей группы обсудил создание кластера по редкоземельным металлам в Сибири. Совещание прошло в рамках разработки проектов глубокой переработки сырья в Сибирском федеральном округе.

На заседании представили концепцию формирования проектного офиса и кластера по редкоземельным металлам, который планируется разместить в Красноярском крае. Участники отметили, что этот кластер станет важным шагом для развития промышленности, логистики и образования в Сибири, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Совета безопасности.

По итогам мероприятия были подписаны соглашения о сотрудничестве между Фондом развития инновационного научно-технологического центра «Долина Менделеева», международной компанией «Хайлэнд голд» и ОАО «Красцветмет». Эти соглашения предусматривают совместную работу по созданию кластера глубокой переработки цветных, редких и редкоземельных металлов.