В Сибири будет создан кластер глубокой переработки металла за 700 млрд рублей

Стоимость создания кластера глубокой переработки критических металлов в Ангаро-Енисейском макрорегионе оценивается более чем в 700 млрд руб. Количество рабочих мест составит не менее 3,5 тыс., рассказал секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в материале для «Известий».

Задача кластера — создание высокотехнологичных производств с высокой добавленной стоимостью. Помимо редких и редкоземельных металлов он займется разработкой новых материалов, полупроводников, силовой электроникой, 3D-печатью, робототехникой и искусственным интеллектом. «По сути, кластер будет представлять собой место, где будут соседствовать исследовательские лаборатории и производственные цеха, где инженер будет работать вместе с ученым, технологом и квалифицированным рабочим в едином информационном и технологическом пространстве»,— отметил Сергей Шойгу.

Для участников кластера будет предусмотрена система налоговых льгот и административных преференций в зависимости от стадии развития бизнеса.

В августе 2025 года Совет безопасности РФ представил концепцию формирования проектного офиса и кластера по редкоземельным металлам, который планируется разместить в Красноярском крае. Тогда же были подписаны соглашения о сотрудничестве между Фондом развития инновационного научно-технологического центра «Долина Менделеева», международной компанией «Хайлэнд голд» и ОАО «Красцветмет».

