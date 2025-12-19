Сбербанк снизит ставку по потребкредитам

С 22 декабря Сбербанк (MOEX: SBER) снизит минимальную ставку потребительских кредитов до 19,4% годовых. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.

При этом с 25 декабря Сбербанк повысит максимальный дисконт к ставке с 1% до 1,5%. Минимальные ставки на сервисе покупки и продажи недвижимости «Домклик» составят от 15,9% на покупку первичного жилья и от 16,5% — на покупку вторичного. До 5 января 2026 года Сбербанк сохранит максимальную ставку по вкладам на уровне 16% годовых.

Сегодня Банк России снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 16% годовых. Регулятор сообщил, что экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста, устойчивые показатели текущего роста цен в ноябре снизились. По итогам 2025 года Центробанк ожидает инфляцию ниже 6%.