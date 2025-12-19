Акционеры X5 утвердили дивиденды в 368 рублей за акцию

Акционеры ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» (ритейлер X5 Group) утвердили дивиденды за девять месяцев 2025 года в размере 368 руб. на обыкновенную акцию, следует из данных на портале раскрытия корпоративной информации.

Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам девяти месяцев, назначена 6 января 2026 года. По состоянию на 16:07 мск акции X5 дорожали на Мосбирже на 0,52%, стоимость ценной бумаги составляла 2 993,5 руб.

За 2024 год акционеры X5 утвердили дивиденды в размере 648 руб. на акцию. X5 Group — продуктовая розничная компания, которая объединяет торговые сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик». В числе активов компании — онлайн-сервисы Vprok.ru, 5Post и «Много лосося».