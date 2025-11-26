Бюджет Тамбовской области на 2026 год принят в первом чтении с дефицитом 5,5 млрд

Депутаты Тамбовской областной думы приняли в первом чтении проект бюджета региона на 2026 год с дефицитом в 5,5 млрд руб. Утверждение основных параметров состоялось после корректировки объемов межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, сообщили в облдуме.

Доходы бюджета на 2026 год запланированы в размере 79,8 млрд руб., расходы — 85,3 млрд руб. В частности, были учтены 787,2 млн руб., которые региону хотят выделить из федерального бюджета. Более 60% расходов будут направлены на социальные проекты и выплаты населению, включая поддержку участников СВО и их семей. На национальную экономику в 2026 году направят 14,7 млрд руб., что на 1,4% выше показателей 2025 года.

Парламентарии также утвердили бюджет территориального фонда ОМС на 2026 год в объеме 21,2 млрд руб. В трехлетней перспективе планируется продолжить реализацию нацпроектов и программ развития здравоохранения, образования и сельских территорий.

Ульяна Ларионова