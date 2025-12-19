В Новосибирске завели дело после обращения вдовы бойца СВО к Путину

Военные следователи возбудили уголовное дело после обращения супруги погибшего участника СВО на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, сообщает официальный Telegram-канал СКР. Жительница Новосибирска Кристина Гребе, муж которой погиб в январе 2024 года, пожаловалась главе государства на длительную невыплату пенсии по случаю потери кормильца. Президент принес ей извинения за «нерасторопность тех служб, которые должны решать вопросы подобного рода».

По информации СКР, вдова военнослужащего в июле 2025 года обратилась в военный комиссариат Кировского и Ленинского районов Новосибирска с заявлениями о назначении пенсии по случаю потери кормильца, ежемесячной компенсации и возмещении вреда здоровью. Поступившие документы были отправлены в военкомат Новосибирской области, куда они поступили спустя два месяца, а пенсия была назначена только 17 декабря 2025 года. Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность).

«Согласно оперативной информации структур Министерства обороны РФ назначена пенсия по потере кормильца супруге и детям погибшего военнослужащего и передана для выплаты в кредитное учреждение, оформлены удостоверения члена семьи погибшего супруге и детям»,— рассказали «Ъ-Сибирь» в региональном министерстве.

Илья Николаев