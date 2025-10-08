Защита экс-ректора ВГУ попросила суд признать его потерпевшим

Экс-ректор Воронежского государственного университета (ВГУ) Дмитрий Ендовицкий выступил в открытом судебном заседании по уголовному делу бывшего главы диссертационного совета Воронежского государственного технического университета (ВГТУ) Натальи Сироткиной, которую судят за получение взяток за присуждение научных степеней. Ученого доставили в Ленинский райсуд Воронежа под конвоем.

Защита господина Ендовицкого попросила суд поменять процессуальный статус экс-ректора со свидетеля на потерпевшего по этому уголовному делу, чтобы тот мог ознакомиться с материалами. Однако суд в удовлетворении ходатайства отказал.

Напомним, господину Ендовицкому вменяется дача взятки и распространение в интернете порнографических материалов (ч. 4 ст. 291 УК РФ, ч. 3 ст. 242 УК РФ). По версии регионального управления Следственного комитета России, в 2022 году он через своего подчиненного Юрия Трещевского передал Наталье Сироткиной 600 тыс. руб. Вознаграждение, как утверждает следствие, предназначалось за утверждение диссертации его супруги Елены и присвоение ей ученой степени доктора наук. Дело Дмитрия Ендовицкого рассматривается в Ленинском райсуде Воронежа в закрытом режиме.

Господин Ендовицкий, впервые выступая по существу дела публично, заявил о том, что не передавал денег за присуждение его супруге научной степени. По его словам, жена готовила работу с 2006 года самостоятельно и упорно. «Я ежедневно видел спину своей супруги, когда она сидела дома в бесконечном количестве распечаток своих трудов и книгах»,— вспомнил ректор. По его словам, он никак не влиял на создание и защиту диссертации и даже не был знаком с председателем диссовета Натальей Сироткиной.

Прокурор попросил господина Ендовицкого прокомментировать результаты оперативно-розыскной деятельности, которые есть в деле. Одним из них стала запись разговора Юрия Трещевского с Натальей Сироткиной. Судя по оглашенным материалам, профессор выяснял у председателя диссовета некую необходимую сумму, а та, назвав ему сумму в 600 тыс. руб., напомнила, что в высшей аттестационной комиссии «гуглят фамилии». Господин Трещевский в ответ сказал, что «они не обеднеют», после чего собеседники поспорили, где кандидатские дороже — в ВГУ или в ВГТУ. По словам госпожи Сироткиной, кандидатская в ее университете стоит 350 тыс. руб., и в эту сумму «все включено».

Господин Ендовицкий сказал, что единственным разумным объяснением этого разговора являются внутренние дела и отношения собеседников. «Если какие-то расходы по диссертации понадобились, то они могли появиться не от меня или Трещевского, а от самих сотрудников ВГТУ. Уважаемая профессор Сироткина уже пояснила в судебном заседании по моему делу, что это были ее личные денежные средства, направленные на эти цели»,— заявил Дмитрий Ендовицкий. Он отметил, что в материалах дела фигурируют различные противоречащие друг другу суммы, а его фамилия не звучит в контексте передачи денег. В ответ на просьбу прокурора прокомментировать характер отношений с господином Трещевским бывший глава ВГУ неожиданно сказал: «Я не просто ректор, я — звезда. Поэтому отношения были только деловые».

