Уголовное дело возбуждено по факту аварии с шестью погибшими в Новосибирске

По факту ДТП в Новосибирске, в котором погибли шесть человек, следователями возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщает областная прокуратура.

Авария произошла сегодня днем на Советском шоссе. По данным ведомства, водитель Mercedes-Benz G-класса, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, столкнулся с Toyota Ipsum. В результате аварии водитель и все пассажиры автомобиля Toyota скончались на месте. В том числе погибли двое детей 2020-го и 2021 года рождения.

Виновник ДТП доставлен в отдел полиции. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Александра Стрелкова