Путин прокомментировал видео Зеленского со стелой в Купянске

Владимир Путин прокомментировал видео, опубликованное президентом Украины Владимиром Зеленским на фоне въездной стелы в Купянске. На «Итогах года» президент РФ усомнился в подлинности ролика.

Президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин

Он назвал украинского президента талантливым артистом и отметил, что купянская стела расположена на удалении от города.

«Ну, чего стоять на пороге-то? Заходи в дом,— сказал Владимир Путин.— Если уж Купянск под их контролем».

В начале месяца президент РФ сказал, что российские войска полностью контролируют Купянск в Харьковской области. 16 декабря группировка войск «Запад» заявила, что удерживает контроль над городом.