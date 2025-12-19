Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Путин прокомментировал видео Зеленского со стелой в Купянске

Владимир Путин прокомментировал видео, опубликованное президентом Украины Владимиром Зеленским на фоне въездной стелы в Купянске. На «Итогах года» президент РФ усомнился в подлинности ролика.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Он назвал украинского президента талантливым артистом и отметил, что купянская стела расположена на удалении от города.

«Ну, чего стоять на пороге-то? Заходи в дом,— сказал Владимир Путин.— Если уж Купянск под их контролем».

Прямая линия с Владимиром Путиным-2025. Итоги первого часа пресс-конференции

В начале месяца президент РФ сказал, что российские войска полностью контролируют Купянск в Харьковской области. 16 декабря группировка войск «Запад» заявила, что удерживает контроль над городом.

