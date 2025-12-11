Ограниченный в правах контингент

Члены думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России 11 декабря внесли в Госдуму два законопроекта об ограничении прав находящихся за границей граждан, осужденных по уголовным и некоторым административным статьям. Им, в частности, нельзя будет регистрировать в РФ недвижимость и транспорт, совершать сделки по доверенности, брать кредиты, пользоваться водительскими правами и получать государственные и банковские услуги в электронной форме. Находящиеся в РФ имущество и денежные средства этих лиц будут заморожены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель комитета Госдумы России по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев на заседании комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Председатель комитета Госдумы России по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев на заседании комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Законопроект «О временных ограничительных мерах в отношении лиц, находящихся за пределами РФ и уклоняющихся от исполнения наказания» касается граждан, признанных виновными по любым уголовным статьям и некоторым составам КоАП (нарушение требований к иноагентам, призывы к нарушению территориальной целостности РФ, дискредитация вооруженных сил, участие в деятельности нежелательной организации и др.), которые «скрываются от наказания» за рубежом. Второй проект вносит корреспондирующие изменения в ряд профильных законов.

Авторы законопроектов (их подписали представители всех пяти фракций) предлагают запретить таким лицам регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого, регистрировать недвижимость и транспортные средства, получать кредиты, пользоваться государственными и муниципальными услугами в электронной форме и дистанционным банковским обслуживанием. Кроме того, действие их водительских прав и всевозможных лицензий будет приостановлено, а их денежные средства и имущество в РФ — заморожены. Нотариусам в России запретят работать с «беглецами», а консульствам за границей — оказывать им юридическую помощь и услуги по выдаче и легализации документов. Наконец, эти граждане не смогут заключать сделки по доверенности и использовать электронную подпись.

По замыслу авторов законопроекта, решение о введении или отмене этих ограничительных мер должно приниматься генпрокурором или его заместителем по предложению правоохранителей «и иных федеральных государственных органов».

Генпрокуратуре будет поручено вести реестр лиц, в отношении которых применяются эти ограничения, и размещать его в интернете. Поводом для исключения из реестра станут отмена приговора, начало отбывания наказания либо просто возвращение в Россию. При этом депутаты решили предусмотреть финансовые гарантии для ближайших родственников «беглецов», не имеющих самостоятельных источников дохода. Генпрокуратура может принять решение о назначении им ежемесячного гуманитарного пособия в размере, установленном правительством, за счет замороженных средств.

Представляя инициативы на заседании комиссии по борьбе с зарубежным вмешательством, ее глава Василий Пискарев («Единая Россия») обосновал их актуальность нежеланием стран НАТО экстрадировать преступников.

«Эти отказы носят массовый характер и исключительно по политическим мотивам. Только за 11 месяцев этого года нам было отказано в выдаче 109 преступников. В прошлом году отказано в удовлетворении 102 запросов об экстрадиции. Есть данные, что беглых преступников западники используют в антироссийских целях»,— пояснил единоросс. Всего, по его данным, в международном розыске по запросу российской стороны с целью ареста и выдачи находится 10 593 лица.

В свою очередь, присутствовавший на заседании замминистра юстиции Олег Свириденко поделился свежей статистикой по иностранным агентам, которые могут попасть под новые ограничения одними из первых.

По его данным, за 2025 год в реестр Минюста были включены 215 субъектов, в том числе 182 физических лица, 154 из которых находятся за границей.

Заодно чиновник поделился ощущением, что «иноагенты стали меньше бравировать этим статусом и говорить, что для них это памятная красивая метка».

Василий Пискарев также подвел итоги работы комиссии за 2025 год и рассказал о новых вызовах, связанных с выборами-2026. «Нельзя забывать, что Запад активно работает над подготовкой провокаторов на выборах и будет пытаться внедрить их, то есть своих агентов влияния, в представительные органы власти»,— предупредил он коллег. По его данным, будущие «самозваные» кандидаты уже учатся в специальных «школах» и «университетах» в Балтии и Германии. А есть еще факультет «избирателей» и «наблюдателей», где готовят провокаторов, проинформировал депутат.

Ксения Веретенникова