FESCO взяла под управление Калининградский морской торговый порт

Транспортная группа FESCO получила в управление АО «Калининградский морской торговый порт» (КМТП), ранее обращенное в доход государства. Соответствующие изменения зафиксированы в ЕГРЮЛ.

В июне FESCO, принадлежащая госкорпорации «Росатом», вела переговоры с Росимуществом о выкупе КМТП. Группа также приобрела АО «Сити Групп» — арендатора терминала «Калининградский морской рыбный порт», расположенного рядом с КМТП.

До 2023 года КМТП контролировали несколько юридических и физических лиц, включая депутата Госдумы от Калининграда Андрея Колесника и бенефициара «Совфрахта» Дмитрия Пурима. В 2023 году по искам Генпрокуратуры арбитражный суд изъял в пользу государства сначала 46,5%, а затем еще 51,75% акций порта.