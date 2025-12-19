Количество туристов в гостиницах Кисловодска выросло на 40%

За 2023-2025 годы количество туристов, останавливающихся в гостиницах Кисловодска, увеличилось на 40%. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава города Евгений Моисеев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

В 2023 году в отелях Кисловодска остановились 140 тыс. туристов, а к концу 2025 года прогнозируется, что эта цифра превысит 200 тыс. человек.

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», администрация Кисловодска планирует вдвое увеличить число отдыхающих до 2030 года.

За январь-ноябрь 2025 года в гостиницах и санаториях города отдохнули более 500 тыс. чел. — на 5,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наталья Белоштейн