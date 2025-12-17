Турпоток в Кисловодске планируют удвоить к 2030 году

Администрация Кисловодска планирует удвоить количество туристов к 2030 году. Об этом сообщил «ТАСС» со ссылкой на начальника управления по культуре, курортам, спорту и туризму города-курорта Элеонору Даниэльян.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

«Задача была до 2030 года увеличить туристический поток в два раза — эту задачу мы уже выполнили в 2025 году и планируем еще в два раза увеличить турпоток до 2030 года»,— рассказала госпожа Даниэльян.

По данным чиновницы, за три последних года число отдыхающих в гостиницах выросло на 42%. Прогнозируется, что по итогам 2025 года в отелях города остановятся свыше 200 тыс. чел.

«Это говорит о том, что растет число туристов, которые прибывают не на лечение. Лечебно-оздоровительный туризм у нас остается скелетом Кисловодска, но нам удается развивать и другие виды туризма»,— пояснила представитель администрации.

За январь-ноябрь 2025 года в гостиницах и санаториях города отдохнули более 500 тыс. чел. — на 5,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Валентина Любашенко