Постпредство РФ: Европа зарезервировала возможность украсть российские активы

Лидеры стран Евросоюза (ЕС) подтвердили курс на поддержку Украины, одобрив выделение ей кредита, заявило постпредство России при ЕС. По его мнению, европейские страны поддерживают эскалацию российско-украинского конфликта, финансируя военные действия против России.

«Евросоюз удержался от прямого воровства неправомерно заблокированных российских суверенных активов, однако "зарезервировал" для себя такую возможность в будущем»,— прокомментировали в постпредстве РФ.

18–19 декабря в Брюсселе проходит саммит ЕС, на котором должны были решить вопрос финансирования Украины. ЕК предлагала выделить стране «репарационный кредит» за счет замороженных российских активов либо предоставить совместный кредит ЕС. Обсуждение продлилось более 15 часов. В итоге европейские страны остановились на втором варианте: они договорились предоставить Украине беспроцентный кредит в размере €90 млрд под гарантии общего бюджета ЕС.

