Уральцев предупредили о морозах до -42° в Свердловской области

МЧС Свердловской области предупредило жителей региона о возможном снижении температуры воздуха до -42° на выходных — 20 и 21 декабря. Эту информацию ведомство опубликовало в Telegram.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«В случае возникновения происшествий или аварийных ситуаций немедленно сообщайте о случившемся по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101 или единому номеру вызова экстренных служб 112»,— сказано в сообщении.

По данным Telegram-канала «Погода в Екатеринбурге», уже в субботу утром температура воздуха по всей области опустится ниже -25°, а на севере — до -34°..-36°. Резкое похолодание связано с прохождением циклона Konstantin.

Ирина Пичурина