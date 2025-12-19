На выходных на север Свердловской области придут морозы до -36°

На Среднем Урале в конце недели ожидается резкое похолодание, связанное с прохождением циклона Konstantin, передает Telegram-канал «Погода в Екатеринбурге». Уже в субботу утром температура воздуха по всей области опустится ниже -25°, а на севере – до -34°..-36°.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Циклон Konstantin в пятницу проходит через регионы Урала. Днем температура составит -8°..-13°, на юге и юго-западе до -2°..-7°, по северу и северо-востоку до -14°..-19°. Ожидаются снегопады на большей части Свердловской области — за сутки выпадет до 5-7 мм осадков. На крайнем севере и северо-востоке области снега не ожидается, там распространяется холод с северо-востока. Тепло, поступающее с циклоном, затронет юго-запад и юг региона. После ухода циклона в Зауралье в ночь на субботу холод распространится по всей области. Похолодание будет происходить быстро — примерно на 1°-1,5° в час. К утру 20 декабря вся область окажется под влиянием арктической воздушной массы, где усилится холодный антициклон.

В Екатеринбурге днем пятницы будет -4°..-6°, пасмурно, снег, ветер южный с переходом на северо-восточный, северный, 3-8 м/с, вечером порывы до 11 м/с. Субботней ночью температура опустится до -26°, днем до -22°, в воскресенье — ночью до -27°, днем до -6°. В начале новой недели возможно заметное потепление, но в среду морозы вернутся.

Ирина Пичурина