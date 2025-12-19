«Сигналов о дальнейшем смягчении монетарной политики ЦБ не дает»

Центробанк снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, теперь она составляет 16%. В октябре по решению регулятора показатель опустился с 17% до 16,5%. Смягчение денежно-кредитной политики началось в июне, после того как ставка последовательно росла полтора года, а потом еще семь месяцев держалась на рекордно высоком уровне в 21%. Решение регулятора прокомментировал экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов.

— Это ожидаемое решение, но некоторые говорили о том, что снижение может быть и на 100 базисных пунктов. Для многих экспертов, экономистов и финансистов кажется немного странным уровень ставки в 16% при инфляции ниже 6%. ЦБ в своем заявлении, которое было опубликовано, отметил, что инфляция по итогам года будет ниже этого уровня. Но, как известно, регулятор рассчитывает свою монетарную политику, исходя из того, что впереди нас может ждать. Инфляционные ожидания выросли. Согласно данным последнего опроса, который ЦБ заказывает специально для себя, этот показатель вырос до 13,7%, а было 13,3%. Поэтому они аккуратненько снизили ставку ровно до 16% к концу года. В заявлении также отмечается, что проинфляционные риски по-прежнему преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте. Связано это с эффектом повышения НДС в следующем году и условиями внешней торговли. Кроме того, регулятор отмечает внешние условия, которые диктуют мировые цены на нефть. Дальнейшее снижение темпов роста мировой экономики и стоимости топлива в случае усиления торгового противоречия может иметь проинфляционный эффект через динамику курса рубля. ЦБ намекает на то, что нацвалюта может снижаться из-за внешних факторов.

Вместе с тем на фоне решения по ключевой ставке рубль начинает укрепляться, а рынок акций — в моменте снижаться. Собственно, закономерная реакция, никаких сигналов о сверхмягкой монетарной политике или дальнейшем ее смягчении ЦБ не дает, поэтому рынок реагирует так. То есть он фиксирует тот лонг, который занимали с утра, и российский рубль отыгрывает падение. Но нужно сказать, что здесь ставка, если мы говорим о нацвалюте и ее динамике, не в полной степени влияет на рубль. Кэрри-трейд не очень работает в связи с тем, что ЦБ и Минфин (в большей степени регулятор) начали моделировать некоторую слабость российской валюты. Связано это с увеличением предоставления рублевой ликвидности, вторую неделю подряд мы это наблюдаем, и с тем, что с 8 декабря ограничения на вывод валюты из страны был снят. Таким образом игрокам рынка можно занимать спекулятивную валютную позицию. Соответственно, это будет как бы формально считаться выводом средств. Если ты покупаешь хоть $1 безналично, да даже налично, это и есть вывод средств. С точки зрения экономиста, экономической науки вот это и называется выводом средств страны. Поэтому этот момент очень важен, и он, в общем-то, ослабил российскую валюту, если мы берем, например, пару юань/рубль. В принципе, в этом заинтересованы и Министерство финансов, и экспортеры, к концу года особенно, когда все расчеты будут производиться. Так что, скорее всего, укрепление рубля, которое мы наблюдаем после решения ЦБ, — это временный фактор, очень временный.