Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Рубль взял курс на ослабление

К чему приведет решение ЦБ о снятии лимита на переводы за границу

ЦБ убрал месячный лимит в $10 тыс. на переводы за границу. Согласно новым правилам, операции с валютой можно осуществлять без ограничений. По задумке Центробанка, это должно привести к снижению курса рубля. Также в пресс-службе регулятора сообщили, что причиной послаблений стала стабилизация на валютном рынке. При этом для граждан недружественных стран лимиты по переводам сохранятся, говорится в пресс-релизе ЦБ.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Регулятор таким образом дает рыночный импульс валютным фондам и лишь усиливает рубль, считает главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев: «Если вспомнить весну 2022 года, когда только вводились самые серьезные ограничения по снятию и выводу валюты, то тогда рубль значительно ослабел. Сейчас валюта будет выводиться, и курс рубля должен меняться. На самом деле, когда снимаются ограничения, происходит такая либерализация и получается обратный процесс — рубль станет усиливаться. Это мы сейчас и наблюдаем. Несмотря на надежду, что нацвалюта будет слабеть, она только укрепляет свои позиции. Поэтому реакция немного не та, на которую рассчитывал Центробанк».

Рубль перестал дорожать после отмены части ограничений на переводы валюты

Вечером 8 декабря ЦБ поднял курс доллара выше 77 руб. за единицу, евро — выше 89 руб. При этом, как отмечают аналитики, вероятность ослабления российской валюты повышается. Тренд поддерживается денежно-кредитной политикой ЦБ, а также сокращением зарубежных поступлений из-за низких цен на нефть, подчеркивают эксперты. По мнению аналитиков БКС, в таких условиях Банк России пытается реализовать политику бюджетного правила. Отмена валютных ограничений — один из способов сделать это эффективнее, отметил директор Центра исследования экономической политики МГУ Олег Буклемишев: «Я думаю, что это, скорее всего, от безысходности, из-за того, что действительно никакие рычаги на валютном рынке не действуют. Даже по мнению не только правительства, но и Банка России, рубль оказался переукреплен. Соответственно, принимаются все меры, нажимаются все клавиши и все кнопки, чтобы хоть как-то увеличить отток капитала, который действительно в последнее время не балансирует даже уменьшившийся профицит по текущему счету. Все это влияет на укрепление нацвалюты, естественно, вкупе с высокой ключевой ставкой. Бюджет — это уже десятое соображение в этой истории. Дело в национальной конкурентоспособности, если угодно, потому что у нас есть экспорт, который перестал быть выгоден в определенных традиционных сегментах, а внутренние производители также не выдерживают конкуренции».

Константин Максимов — о решении ЦБ относительно переводов за рубеж

Константин Максимов — о решении ЦБ относительно переводов за рубеж

С лета 2025 года эксперты утверждают, что российская валюта переукреплена, а текущий курс не соответствует балансу интересов разных секторов экономики. Кому в действительности мешает сильный рубль? Этот вопрос “Ъ FM” обсудил с исполнительным директором Института экономической политики им. Гайдара Сергеем Приходько: «Это не устраивает экспортеров, да и много кого. Как-то все это негативно влияет на экономику. Соответственно, эта акция позволит немножко "навес" этот снять. Но если рассмотреть прогнозную модель, то есть много факторов, которые учесть невозможно.

Да, наверное, все-таки курс упадет, в следующем году это произойдет. И то не потому, что какие-то вот модели, прогнозы, а потому, что слишком много игроков, которые на этом настаивают. Доллар будет укрепляться».

ЦБ ввел лимиты на заграничные трансакции в марте 2022 года. Эта мера аргументировалась стремлением предотвратить отток валюты и избавиться от «дополнительного давления на курс рубля». Теперь Банк России считает, что валютный рынок готов к постепенной либерализации.

Леонид Пастернак

Новости компаний Все