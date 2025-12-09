Рубль взял курс на ослабление

ЦБ убрал месячный лимит в $10 тыс. на переводы за границу. Согласно новым правилам, операции с валютой можно осуществлять без ограничений. По задумке Центробанка, это должно привести к снижению курса рубля. Также в пресс-службе регулятора сообщили, что причиной послаблений стала стабилизация на валютном рынке. При этом для граждан недружественных стран лимиты по переводам сохранятся, говорится в пресс-релизе ЦБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Регулятор таким образом дает рыночный импульс валютным фондам и лишь усиливает рубль, считает главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев: «Если вспомнить весну 2022 года, когда только вводились самые серьезные ограничения по снятию и выводу валюты, то тогда рубль значительно ослабел. Сейчас валюта будет выводиться, и курс рубля должен меняться. На самом деле, когда снимаются ограничения, происходит такая либерализация и получается обратный процесс — рубль станет усиливаться. Это мы сейчас и наблюдаем. Несмотря на надежду, что нацвалюта будет слабеть, она только укрепляет свои позиции. Поэтому реакция немного не та, на которую рассчитывал Центробанк».

Вечером 8 декабря ЦБ поднял курс доллара выше 77 руб. за единицу, евро — выше 89 руб. При этом, как отмечают аналитики, вероятность ослабления российской валюты повышается. Тренд поддерживается денежно-кредитной политикой ЦБ, а также сокращением зарубежных поступлений из-за низких цен на нефть, подчеркивают эксперты. По мнению аналитиков БКС, в таких условиях Банк России пытается реализовать политику бюджетного правила. Отмена валютных ограничений — один из способов сделать это эффективнее, отметил директор Центра исследования экономической политики МГУ Олег Буклемишев: «Я думаю, что это, скорее всего, от безысходности, из-за того, что действительно никакие рычаги на валютном рынке не действуют. Даже по мнению не только правительства, но и Банка России, рубль оказался переукреплен. Соответственно, принимаются все меры, нажимаются все клавиши и все кнопки, чтобы хоть как-то увеличить отток капитала, который действительно в последнее время не балансирует даже уменьшившийся профицит по текущему счету. Все это влияет на укрепление нацвалюты, естественно, вкупе с высокой ключевой ставкой. Бюджет — это уже десятое соображение в этой истории. Дело в национальной конкурентоспособности, если угодно, потому что у нас есть экспорт, который перестал быть выгоден в определенных традиционных сегментах, а внутренние производители также не выдерживают конкуренции».

С лета 2025 года эксперты утверждают, что российская валюта переукреплена, а текущий курс не соответствует балансу интересов разных секторов экономики. Кому в действительности мешает сильный рубль? Этот вопрос “Ъ FM” обсудил с исполнительным директором Института экономической политики им. Гайдара Сергеем Приходько: «Это не устраивает экспортеров, да и много кого. Как-то все это негативно влияет на экономику. Соответственно, эта акция позволит немножко "навес" этот снять. Но если рассмотреть прогнозную модель, то есть много факторов, которые учесть невозможно.

Да, наверное, все-таки курс упадет, в следующем году это произойдет. И то не потому, что какие-то вот модели, прогнозы, а потому, что слишком много игроков, которые на этом настаивают. Доллар будет укрепляться».

ЦБ ввел лимиты на заграничные трансакции в марте 2022 года. Эта мера аргументировалась стремлением предотвратить отток валюты и избавиться от «дополнительного давления на курс рубля». Теперь Банк России считает, что валютный рынок готов к постепенной либерализации.

Леонид Пастернак