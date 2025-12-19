Трутнев поручил представить идеи по развитию Трансарктического транспортного коридора

Вице-премьер—полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев провел совещание о Трансарктическом транспортном коридоре (ТТК). Он поручил ведомствам и главам арктических регионов проработать идеи развития ТТК. Предоставить их надо к стратегической сессии, которую проведет премьер-министр Михаил Мишустин в июне.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

На совещании обсудили ресурсное обеспечение грузовой базы ТТК. Было предложено активизировать усилия в геологоразведке, а также заняться глубокой переработкой, чтобы транспортируемые по ТТК грузы «имели большую добавленную стоимость». «Росатом» вместе с органами власти, в том числе Минтрансом, прорабатывает «номенклатуру и объемы грузов», которые могут создать грузовую базу ТТК. После этого Минтранс перейдет к формированию в портах необходимых мощностей и инфраструктуры, включая автодороги и железнодорожные пути.

На совещании также обсуждали развитие судоходства и железных дорог. Еще одной темой были потребности арктического флота, которые тоже зависят от предполагаемого грузопотока, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу господина Трутнева.

Трансарктический транспортный коридор включает порты Санкт-Петербург, Усть-Луга, Калининград, Мурманск, Архангельск, Находка, Восточный, Владивосток. В периметр ТТК также входит Северный морской путь (СМП). Премьер-министр Михаил Мишустин говорил, что Китай, Индия и другие страны проявляют интерес к сотрудничеству с Россией по использованию трансарктического коридора.

