Мишустин о развитии транспорта, беспилотных такси и очереди на «Верхнем Ларсе»
Мишустин: вклад транспортной отрасли в ВВП может превысить 13 трлн рублей
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступил на пленарном заседании форума «Транспорт России». Глава правительства говорил о влиянии транспортной отрасли на экономику, новом поезде ВСМ Москва — Петербург и беспилотном общественном транспорте. Главные заявления господина Мишустина — в подборке «Ъ».
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
- Вклад транспортной отрасли РФ в ВВП в 2025 г. может достичь около 6%, что составляет свыше 13 трлн руб.
- Грузооборот РФ с дружественными странами вырос на 4% за девять месяцев 2025 года.
- Перевезено около 11,5 млрд пассажиров.
- Почти 6 трлн руб. планируется выделить за три года на реализацию программы по развитию транспортной системы РФ.
- Высокоскоростная магистраль Москва—Петербург будет одним из самых масштабных проектов современной России.
- Производство рельсов и сварка кузовов для нового поезда идет полным ходом.
- Полеты россиян должны стать еще удобнее, безопаснее и доступнее.
- Россия намерена стать одним из мировых лидеров по внедрению беспилотных технологий.
- РФ будет увеличивать парк беспилотных машин для общественного пользования, они будут выведены на дороги после подготовки.
- Формируется единый механизм «умной» оценки оптимальности маршрутов всех видов транспорта.
- Опробованную на «Верхнем Ларсе» электронную очередь через КПП масштабируют на всю страну.
- Китай, Индия и другие страны проявляют интерес к сотрудничеству с РФ по использованию трансарктического коридора.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ