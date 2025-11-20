Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Мишустин о развитии транспорта, беспилотных такси и очереди на «Верхнем Ларсе»

Мишустин: вклад транспортной отрасли в ВВП может превысить 13 трлн рублей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступил на пленарном заседании форума «Транспорт России». Глава правительства говорил о влиянии транспортной отрасли на экономику, новом поезде ВСМ Москва — Петербург и беспилотном общественном транспорте. Главные заявления господина Мишустина — в подборке «Ъ».

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

  • Вклад транспортной отрасли РФ в ВВП в 2025 г. может достичь около 6%, что составляет свыше 13 трлн руб.
  • Грузооборот РФ с дружественными странами вырос на 4% за девять месяцев 2025 года.
  • Перевезено около 11,5 млрд пассажиров.
  • Почти 6 трлн руб. планируется выделить за три года на реализацию программы по развитию транспортной системы РФ.
  • Высокоскоростная магистраль Москва—Петербург будет одним из самых масштабных проектов современной России.
  • Производство рельсов и сварка кузовов для нового поезда идет полным ходом.

  • Полеты россиян должны стать еще удобнее, безопаснее и доступнее.
  • Россия намерена стать одним из мировых лидеров по внедрению беспилотных технологий.
  • РФ будет увеличивать парк беспилотных машин для общественного пользования, они будут выведены на дороги после подготовки.
  • Формируется единый механизм «умной» оценки оптимальности маршрутов всех видов транспорта.
  • Опробованную на «Верхнем Ларсе» электронную очередь через КПП масштабируют на всю страну.
  • Китай, Индия и другие страны проявляют интерес к сотрудничеству с РФ по использованию трансарктического коридора.

