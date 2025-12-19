Уральский журналист пришел на прямую линию с Путиным с табличкой «Хочу жениться»
Корреспондент из Екатеринбурга Кирилл Бажанов приехал на «Итоги года с Владимиром Путиным» с табличкой «Хочу жениться». Он пояснил, что хочет задать вопрос президенту про демографию. Перед началом прямой линии он успел рассказать, что ему есть на ком жениться.
Ранее на пресс-конференции губернатора Свердловской области Дениса Паслера журналист также рассказывал главе региона, что уже восемь лет встречается с девушкой, планирует жениться, но заводить детей боится из-за отсутствия жилья. Паслер тогда ему ответил: «Бог дал деточку, даст и денежку».