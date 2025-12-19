Уральский журналист пришел на прямую линию с Путиным с табличкой «Хочу жениться»

Корреспондент из Екатеринбурга Кирилл Бажанов приехал на «Итоги года с Владимиром Путиным» с табличкой «Хочу жениться». Он пояснил, что хочет задать вопрос президенту про демографию. Перед началом прямой линии он успел рассказать, что ему есть на ком жениться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Ранее на пресс-конференции губернатора Свердловской области Дениса Паслера журналист также рассказывал главе региона, что уже восемь лет встречается с девушкой, планирует жениться, но заводить детей боится из-за отсутствия жилья. Паслер тогда ему ответил: «Бог дал деточку, даст и денежку».

Полина Бабинцева