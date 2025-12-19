Подозреваемый в стрельбе в Университете Брауна найден мертвым

Подозреваемый в стрельбе в Университете Брауна в США португалец Клаудио Невес Валенте был найден мертвым в ночь на пятницу в городе Салем (штат Нью-Гемпшир). Его тело обнаружили на складе, который он арендовал. По данным полиции, 48-летний Валенте убил себя сам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Клаудио Невес Валенте

Фото: Attorney Massachusetts / Handout / Reuters Клаудио Невес Валенте

Фото: Attorney Massachusetts / Handout / Reuters

Стрельба в университете произошла 13 декабря. Два человека погибли, девять человек были ранены. Двумя днями позже в Бруклине был застрелен физик-ядерщик, директор Центра физики плазмы и термоядерного синтеза Массачусетского технологического института Нуно Лурейро. Следствие подозревает, что это преступление также совершил Валенте. Сообщается, что в 1990-е годы он учился в университете в Португалии вместе с господином Лурейро. В США Невес Валенте учился в Университете Брауна.

Полиция искала Валенте почти неделю — сообщалось, что он «ловко заметал следы»: не пользовался кредитными картами на свое имя, использовал телефон, который сложно отследить, и поменял номера на арендованном автомобиле.

Власти пока ничего не могут сказать о мотивах преступника. «Мы понятия не имеем, почему именно сейчас, почему Университет Брауна, почему эти студенты и эта аудитория»,— заявил прокурор Род-Айленда Питер Неронья.

Министерство внутренней безопасности США временно приостановило программу розыгрыша «грин-карт» после того, как стало известно, что Валенте приехал в США в 2017 году именно по этой программе.

Яна Рождественская