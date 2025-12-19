США приостановили розыгрыш грин-карт после стрельбы в Брауновском университете

Министерство внутренней безопасности США временно приостановило программу «розыгрыш грин-карт» после трагедии в Брауновском университете. Об этом заявила глава ведомства Кристи Ноэм. По ее словам, подозреваемый в стрельбе, Клаудио Невис Валенти, прибыл в США в 2017 году именно по этой программе.

Фото: CJ Gunther / Reuters Фото: CJ Gunther / Reuters

В соцсети X госпожа Ноэм уточнила, что приняла решение о приостановке программы DV1 по указанию президента США Дональда Трампа. Это необходимо, пояснила министр, чтобы американцам не причиняли вред из-за «пагубной инициативы».

Вечером 13 декабря в университете Брауна в штате Род-Айленд произошла стрельба. В этот момент в одном из корпусов вуза проходили выпускные экзамены. При нападении погибли два человека, еще восемь пострадали. Семеро госпитализированных находились в критическом состоянии.