Власти Ставрополья намерены восстановить пятую часть деградировавших земель

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что регион вернет в сельхозоборот не менее пяти части из 90 тыс. га земель, пораженных опустыниванием, пишет ТАСС. За последние десять лет площадь таких угодий выросла на 20 тыс. га из-за эрозии, засоления и дефляции почв. Глава края, который возглавляет комиссию Госсовета РФ по сельскому хозяйству, подчеркнул: механизмы уже работают, нужны лишь дополнительные деньги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Владимир Владимиров перечислил ключевые меры. Мелиорация бьет по главному врагу — дефициту влаги, который тормозит рост растений и снижает урожайность. Сохранение лесополос требует питомников и учета насаждений: они удерживают почву от ветра и града, который в 2025 году нанес убытки на 3 млрд руб. Раскорчевка кустарников, аналогичная программам в центральной России, откроет поля для севооборота. Губернатор оценил общий масштаб деградации: засоление захватило 644 тыс. га, солонцы — 462 тыс. га, ветровая эрозия — 245 тыс. га, водная — 195 тыс. га за 15 лет мониторинга.

Регион усиливает финансирование. В 2024 году на борьбу с опустыниванием выделили 800 млн руб., в 2025-м — 1,1 млрд руб. Бизнес подключается: агрохолдинг «Степь» сажает лесополосы, которые обещают поднять урожайность пшеницы на 10% за пять лет. В 2025 году Ставрополье собрало рекордные 10,031 млн т зерна, обогнав Ростов и Кубань, несмотря на риски. Губернатор предложил ввести меры в нацпроект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — к 2030 году он поднимет технологическую независимость до 66,7%.

Причины деградации очевидны. Климат меняется: температура растет, осадки приходят ливнями, зимние оттепели чередуются с морозами, уничтожая всходы. Восточные ветры выдувают почву весной и осенью, когда растения слабы. Град и засуха провоцируют этилен — гормон старения, — который подавляет рост. Эксперты подчеркивают: без лесополос и мелиорации опустынивание распространится дальше по Ставропольской возвышенности с 2019 года. Регион уже использовал «умный дождь» с самолетами Росгидромета и выплачивал компенсации за градобой. Новые меры позволят аграриям вернуть 18 тыс. га и укрепить лидерство в сельском хозяйстве.

Станислав Маслаков