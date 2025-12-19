На все новогодние выходные в Екатеринбурге отменят плату за парковку

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление об отмене платы за пользование городскими уличными парковками в период новогодних каникул — об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Парковаться бесплатно на платных стоянках жители и гости Екатеринбурга смогут в течение всех новогодних и рождественских праздников — с 31 декабря по 11 января.

Напомним, в прошлом году власти города тоже отменяли плату за парковку во время зимних праздников.

Ирина Пичурина