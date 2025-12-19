Плату за посадку родителя рядом с ребенком на рейсах «Победы» признали незаконной

Щербинский суд Москвы признал незаконным взимание платы за посадку ребенка рядом с родителем на рейсах авиакомпании «Победа». Решение принято по обращению Генпрокуратуры, сообщила пресс-служба ведомства.

По поручению Генпрокуратуры Московская межрегиональная транспортная прокуратура проверила соблюдение прав пассажиров с детьми. Ведомство выявило нарушения, в том числе связанные с обеспечением безопасности детей на борту.

По версии прокуратуры, «Победа» навязывала гражданам, следующим с детьми в возрасте от 12 до 18 лет, дополнительную платную услугу по выбору мест для совместного перелета. В случае отказа ребенка и его сопровождающего часто размещали раздельно.

«Это послужило поводом для признания таких действий незаконными в судебном порядке... Решение суда вступило в законную силу»,— уточнили в Генпрокуратуре. Жалобу «Победы» суд отклонил.

В сентябре «Победа» после иска прокуратуры изменила правила провоза ручной клади. В список разрешенных к провозу без доплаты предметов добавили ноутбук или планшет в мягком чехле, а также зонт-трость. После этого в апелляции прокурор отказался от иска к авиакомпании.