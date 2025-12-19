Ярославского адвоката осудили за передачу взяток заместителю главы Рыбинска

Фрунзенский районный суд Ярославля признал адвоката Евгения Ефанова виновным в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ) и приговорил к штрафу в 26 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд установил, что в 2022-2023 годах рыбинское МУП «Теплоэнерго» и ООО «СевЗапРазвитие» заключили контракты на реконструкцию тепловых сетей на 80 млн руб.

По мнению суда, Ефанов выступил посредником при передаче взятки в 4,5 млн руб. от главного инженера ООО «СевЗапРазвитие» Михаила Калинина руководителю МУП «Теплоэнерго» и «Рыбинской генерации» Виктору Тамарову и заместителю главы Рыбинска Ивану Дубино. Деньги передавались за беспрепятственную приемку работ и общее покровительство. Посредник оставил себе в качестве вознаграждения 496 тыс. руб.

Приговор Ефанову в законную силу не вступил.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что Калинин уже осужден и отбывает наказание. Дело Ивана Дубино рассматривается в Дзержинском суде Санкт-Петербурга. Виктор Тамаров, по данным СМИ, ушел на СВО.

Алла Чижова