CAS не будет рассматривать иск Союза биатлонистов России в ускоренном порядке

Спортивный арбитражный суд (CAS) отказался в ускоренном порядке рассмотреть иск российской стороны на решение о недопуске биатлонистов к международным соревнованиям. Об этом ТАСС сообщил президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров.

В марте 2022 года российские и белорусские спортсменыы были отстранены от участия в соревнованиях под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU). Также организация приостановила членство СБР и Федерации биатлона Беларуси. В августе IBU опубликовал правила отбора на Олимпиаду 2026 года, согласно которым участие нейтральных атлетов не предусмотрено регламентом.

10 декабря СБР, Паралимийский комитет России (ПКР) и восемь биатлонистов подали иск в CAS на решение об отстранении. В пресс-службе СБР отметили, что «вопрос ведут те же швейцарские юристы, которые ранее выиграли дела российских саночников и лыжников».

На прошлой неделе Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям допустить российских юниоров и юношей к соревнованиям под национальной символикой. В пресс-службе СБР сообщили, что направили в IBU запрос по этому поводу. Ответ от организации на данный момент не получен.

Таисия Орлова