Продажи производителя игрушки Лабубу выросли на 250%

Китайская компания Pop Mart, производитель популярных игрушек Лабубу, сообщила в отчетности для биржи Гонконга, что по итогам третьего квартала ее продажи выросли на 245–250% в годовом выражении. Продажи внутри Китая выросли на 185–190%, а за его пределами — на 365–370%. Как следует из отчета, быстрее всего спрос на Лабубу рос в прошедшие три месяца в Северной и Южной Америке — на 1270%. Но и в Европе рост спроса был заметным — 740%, а в Азиатско-Тихоокеанском регионе — 170–175%.

Между тем акции Pop Mart на бирже Гонконга сегодня в преддверии публикации отчетности компании упали на 8,8% и показали самые слабые результаты среди компаний, входящих в индекс Hang Seng China Enterprises. Это самое резкое однодневное падение акций производителя с апреля этого года. Как отмечают эксперты Bloomberg, инвесторы настроены скептически по отношению к результатам Pop Mart, считая, что такие взлеты продаж объясняются скорее «хайпом» и эмоциями, чем бизнесом.

Алена Миклашевская