Самарская область оказалась «в зоне особого внимания» руководства «Единой России» перед выборами в 2026 году. Об этом рассказал секретарь генсовета партии Владимир Якушев на встрече с журналистами 18 декабря.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Всего таких регионов шесть. В список также вошли Чувашия, Вологодская, Свердловская, Орловская и Томская области. В этих регионах вместе с выборами в Госдуму пройдут выборы депутатов региональных парламентов (всего на ЕДГ-2026 таких субъектов будет 39).

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на этой неделе отправил правительство региона в отставку и тем самым дал старт реформе структуры областного правительства, анонсированной в августе. В октябре, когда депутаты Самарской губернской думы не смогли собрать кворум для рассмотрения соответствующих поправок в устав региона, губернатор пригрозил распустить областной парламент. 

Вчера, 18 декабря, Вячеслав Федорищев внес на рассмотрение Самарской губернской думы кандидатуру Виталия Шабалатова для согласования на должность первого заместителя губернатора Самарской области — председателя правительства региона.  Руководящий областным правительством Михаил Смирнов лишится своего поста. Кроме того, Михаила Смирнова и сенатора РФ Андрея Кислова собираются исключить из президиума политсовета самарского реготделения партии «Единая Россия». 

Евгений Чернов