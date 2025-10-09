Самарская губдума еле набрала кворум для принятия губернаторских инициатив

На внеочередном заседании Самарской губернской думы, которое состоялось 9 октября, присутствовал 31 депутат. Для внесения изменений в устав региона было необходимо мнение двух третей (34) парламентариев.

Изначально внеочередное заседание губдумы планировалось провести в минувшую субботу, 4 октября. Позже и. о. председателя думы Екатерина Кузьмичева сообщила депутатам, что заседание предварительно переносится на 9 октября из-за того, что не собирался кворум. Ситуация повторилась и спустя пять дней. К началу заседания губдумы не пришло необходимое число депутатов. Уже позже выяснилось, что шесть отсутствующих парламентариев направили свое мнение с голосами по повестке дня по почте. Итого проголосовали 37 депутатов.

Председатель губдумы Геннадий Котельников и еще десять его коллег так делать не стали. Отмечается, что спикер регионального парламента находится в отпуске. Заседание проигнорировали сразу шесть депутатов от «Единой России»: Вячеслав Дормидонтов, Владимир Дуцев, Дмитрий Литвинов, Андрей Мурзов, Михаил Натальчук, Вера Попова. Источник «Ъ» в правительстве региона отметил, что такое грубое нарушение партийной дисциплины у местных единороссов наблюдается впервые, хотя губернатор Вячеслав Федорищев возглавляет реготделение «ЕР».

Евгений Чернов