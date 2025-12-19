Совфед одобрил запрет на перевод иностранцев из одной колонии в другую

Совфед одобрил закон, меняющий правила перевода осужденных из одного исправительного учреждения в другое. Речь идет о ситуациях, когда о таком переводе просит сам заключенный или его близкий родственник. Проект поправок к ст. 71 и 81 УИК предлагает убрать возможность такой просьбы для четырех категорий осужденных:

иностранные граждане;

осужденные по «террористическим» статьям вне зависимости от гражданства;

любые лица, которые «исповедуют» или распространяют «идеологию терроризма и экстремизма»;

осужденные, оказывающие «негативное воздействие» на других заключенных.

Правительство внесло законопроект в Госдуму в июне 2025 года. Уже в сентябре поправки приняли в первом чтении. Тогда заместитель главы Минюста Елена Ардабьева поясняла, что изменения направлены на «пресечение распространения экстремистской идеологии» — чтобы в одной колонии или тюрьме не накопилась критическая масса осужденных по террористическим или экстремистским статьям.

Подробнее — в материале «Ъ» «Непереводимая категория заключенных».

Полина Мотызлевская