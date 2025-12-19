Посол РФ призвал сохранить за Латинской Америкой статус зоны мира из-за угроз США

Заявления США о планах провести наземную операцию в Венесуэле «подрывают перспективы поиска договоренностей в рамках существующего баланса сил», сказал в интервью «Ъ» посол РФ в республике Сергей Мелик-Багдасаров. По его словам, Россия призывает сохранить за Латинской Америкой статус зоны мира.

Дипломат считает, что Пентагон целенаправленно нагнетает напряженность вокруг Венесуэлы. Как заявил господин Мелик-Багдасаров, сейчас снова звучит тема доктрины Монро о Западном полушарии как зоне исключительных интересов США. Возврат к подобным подходам «вызывает особую обеспокоенность», отметил он.

«Воинственная риторика Пентагона и планы, выходящие за рамки международного права, лишь ослабляют надежды на конструктивный диалог и политическое урегулирование ситуации. Россия заинтересована в сохранении Латиноамериканского региона как зоны мира, в его стабильном и независимом развитии без конфликтов и вооруженных интервенций»,— подчеркнул посол.

США с сентября наносят удары по судам, которые, по версии американской стороны, причастны к венесуэльским наркокартелям. Жертвами ударов стали более 100 человек. На этой неделе президент США Дональд Трамп объявил Венесуэле «полную и всеобъемлющую» блокаду нефтяных танкеров, находящихся под американскими санкциями.

