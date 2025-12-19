Росрыболовство сообщило о росте производства красной икры в России на 35%

В 2025 году производство красной икры в России выросло на 30–35% по сравнению с показателем предыдущего года. Дефицита на внутреннем рынке не будет, сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков.

«Объемов будет достаточно, — сказал господин Шестаков "России 24". — Российские рыбаки предоставят ассортимент».

Он подчеркнул, что Росрыболовство не имеет возможности регулировать стоимость, так как цены у рыбаков и торговых сетей различаются в зависимости от вида продукции.

В середине недели председатель Рыбного союза Александр Панин сообщил, что запасы икры на российском рынке достаточны для того, чтобы продукта хватило вплоть до Масленицы.