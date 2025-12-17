В Рыбном союзе сообщили об отсутствии дефицита икры в России

На российском рынке достаточно икры, ее хватит и на Новый год, и на Масленицу. Об этом заявил председатель Рыбного союза Александр Панин.

«В этом году хоть и небольшой отскок, но все равно цены высокие. Потребление, я думаю, в этом году будет ниже, чем 15 тыс. т. Поэтому икры, в принципе, хватит, ее на складах много. На Масленицу икры хватит точно, и с избытком»,— заявил господин Панин на брифинге (цитата по ТАСС).

С начала 2025-го икра горбуши в рознице подешевела на 5%, в отношении год к году ее цена снизилась на 13%, икры кижуча — на 6% и 7% соответственно, икра кеты — на 4% и 5% соответственно, сообщил председатель Рыбного союза. При этом икра нерки подорожала на 13% и по отношению к началу года, и год к году, сказал он.

В оптовой торговле динамика в сторону снижения цен на икру более серьезная, отметил Александр Панин. Рыбный союз прогнозирует, что производство красной икры в России по итогам 2025 года составит порядка 13,5 тыс. т, добавил глава организации.