«Рыбная отрасль сегодня на пике инвестиционной и долговой нагрузки»

Текущий год рыбная отрасль завершает со средним уловом, новыми судами, построенными по программе инвестквот, и высокой закредитованностью из-за своих инвестиционных обязательств. Об итогах года, проблемах и рисках развития отрасли «Ъ-Review» рассказал президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Станислав Аксенов.

Станислав Аксенов, президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота

— 2024 год отрасль закончила, наверное, с худшим результатом по прибыли за последние пять лет — 92 млрд руб. Как оцениваете этот год?

— По итогам 2025 года мы прогнозируем чистую прибыль на уровне 140 млрд руб. Рост к прошлогоднему уровню обеспечили снижение ключевой ставки, период высокого курса доллара в начале года, а также отмена вывозной пошлины, которая до конца 2024 года сокращала экспортную выручку. При этом нужно понимать, что этот рост — исключительно эффект крайне низкой базы провальных показателей предыдущего года. С учетом высокого уровня инвестиционных расходов и обязательств по погашению банковских кредитов для компаний-инвесторов, которые занимаются добычей дикой белой рыбы и крабов, ситуация крайне непростая.

И на этом фоне сегодня обсуждаются меры, принятие которых неизбежно повлияет на состояние отрасли. Мы можем столкнуться с реальными рисками банкротств основных игроков рыбопромышленной сферы и срыва инвестиционных проектов, на которые делает ставку государство.

— Будут проблемы с обновлением флота?

— К текущему году первый этап программы инвестиционных квот, запущенный в 2018 году, должен был завершиться, однако пока реализован менее чем наполовину. К настоящему времени по первому этапу сдано 47 судов из 107 запланированных. Из последних переданных заказчикам судов — краболов участника нашей ассоциации, ГК «Русский краб», флаг на котором подняли на прошлой неделе. Еще два судна построены в рамках второго этапа. Конкретно в текущем году сдали 13 судов, из них 4 — для членов ассоциации. Также в рамках программы инвестквот предполагалось строительство береговых рыбоперерабатывающих заводов. Здесь ситуация лучше. Все 25 предприятий, запланированных в рамках первого этапа, введены в эксплуатацию, еще 5 построили уже по второму этапу. На данный момент очевидно, что судостроительная часть программы нуждается в серьезной поддержке как для верфей, так и для инвесторов.

— Какую поддержку вы имеете в виду? Субсидии как для сельхозпроизводителей?

— И это тоже. Можно сравнить, сколько мер поддержки имеют растениеводы или животноводы и сколько — рыбаки. Основная мера поддержки сельхозпроизводителей — льготные кредиты. С учетом дополнительного финансирования (в декабре премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение еще об одном транше из Резервного фонда правительства на сумму более 60,5 млрд руб.— «Ъ-Review») на субсидирование льготных кредитов для аграриев в 2025 году выделили 250,1 млрд руб. Но рыбопромышленникам льготные кредиты до сих пор остаются недоступны. Займы на развитие рыбной отрасли берутся по коммерческим ставкам, уровень которых в последние два года, как известно, запредельно высок. При этом президент ставит перед рыбаками цели по увеличению добычи рыбы, росту экспорта, повышению доступности рыбы для россиян и обновлению рыболовного флота. Все это требует огромных затрат, которые сегодня целиком и полностью лежат на плечах отраслевых инвесторов.

Помимо льготных кредитов сейчас необходима и нефинансовая поддержка отрасли. Серьезной проблемой для инвесторов стало увеличение сроков окупаемости инвестиционных проектов с 10 до 20–25 лет при сроке действия инвестквоты всего 15 лет. По оценке Сбербанка, основного кредитора отрасли, строительство одного краболова для инвестора окупится только через 22–24 года, рыболовного судна — больше чем через 25 лет. Причин увеличения срока окупаемости несколько: от запретов и ограничений на традиционных рынках сбыта рыбной продукции до высокого уровня ключевой ставки при беспрецедентном объеме привлеченных инвесторами заемных средств. По сути, ставка и курс зажимают выручку экспортеров в тиски с обеих сторон.

На сегодняшний день отрасль находится на пике инвестиционной и долговой нагрузки. В начале этого года правительство РФ поручило профильным ведомствам подготовить законопроект о безвозмездном продлении всех инвестиционных квот на пять лет. Такое продление позволило бы компаниям-инвесторам провести переговоры с банками-кредиторами о реструктуризации текущих инвестиционных кредитов и, как следствие, снизить финансовую нагрузку на отрасль в моменте.

— В конце года президент РФ также предложил рассмотреть вопрос выделения исторических квот на коммерческой основе, продавать их с аукциона. Как это отразится на отрасли?

— Если придется выкупать исторические квоты с аукциона, компании, занимающиеся добычей дикой белой рыбы, скорее всего, обанкротятся. Поясню: с учетом более высокой стоимости строительства судов в РФ затраты на реализацию инвестпроектов без исторических квот никогда не окупятся (исторические квоты на добычу рыбы и морепродуктов рыбопромышленники получали на безвозмездной основе, без инвестиционных обязательств.— «Ъ-Review»). Для рыболовных судов инвестквота на добычу рыбы становится доступной только после ввода судна или берегового завода в эксплуатацию, и даже в этом случае по закону ее объем обеспечивает меньше половины мощности судна. Остальное мы должны добирать за счет исторических квот. Но это все планы будущего. Пока судно не построено, освоение исторической квоты — это единственный источник средств для обслуживания банковских кредитов, выданных под реализацию инвестпроекта. Не будет ее у инвесторов — они не смогут выполнять свои обязательства. Инвесторов нельзя «выжимать» бесконечно.

При этом небольшие резервы в отрасли есть. Например, сейчас добытчики лососевых должны оплатить только заключение договора аренды на пользование рыболовными участками на 20 лет. При этом инвестировать в отрасль арендаторы таких участков не обязаны.

Росрыболовство и Минсельхоз хорошо осведомлены о положении дел в рыболовной отрасли и максимально работают над поддержанием ее устойчивости. Но сейчас, как мне кажется, наиболее оптимальный вариант и для отрасли, и для регулятора — безвозмездное увеличение срока действия инвестквот с сохранением исторической квоты за действующими пользователями. Это не просто позволит компаниям-инвесторам преодолеть сложный период до того момента, как проекты начнут окупаться,— это необходимое условие для поддержания отрасли на плаву в современных реалиях.

