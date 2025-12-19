Минпромторг не планирует расторгать соглашение о создании технопарка «Волга»

Минпромторг Нижегородской области сейчас не планирует расторгать соглашение о создании технопарка электроники «Волга» на Бору, сообщили «Ъ-Приволжье» в министерстве. Там отметили, что заключили с ООО «Прано Групп» дополнительное соглашение, которым аннулировали субсидию управляющей компании на 2025 год.

Как писал «Ъ-Приволжье», «Прано Групп» подала арбитражный иск к министерству о защите имущественных интересов. Ранее министерство аннулировало компании субсидию на 2024–2025 годы, «Прано Групп» не согласилось с этим решением, и власти предупредили ее о возможности расторгнуть договор.

В министерстве уточнили, что субсидия на 2024 год была аннулирована «в связи с уменьшением до нуля лимитов бюджетных обязательств, доведенных до министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области в 2024 году».

Технопарк «Волга» создается на площадях Борского стекольного завода, инвестиции оцениваются в 1,5 млрд руб. К 2030 году на площадке «Волги» планируют размещение более 15 компаний, на развитие площадки из госбюджета планировалось выделить более 900 млн руб.

Бенефициара ООО «Прано Групп» Дмитрия Прудникова сейчас судят по обвинению в мошенничестве с субсидией на 208,9 млн руб.

Владимир Зубарев