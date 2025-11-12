Следствие дало установку

В Нижнем Новгороде начали судить Дмитрия Прудникова — бенефициара ООО «Прано групп», управляющей компании технопарка микроэлектроники «Волга» на Бору. Ему инкриминировали особо крупное мошенничество с субсидией Минпромторга РФ на развитие технопарка. Компания получила господдержку на покупку компрессорной установки, вместо этого аффилированная организация «Промтехника Приволжье» передала ей свою, а 208,9 млн руб. были похищены из бюджета, полагает следствие. Дмитрий Прудников не признал вину, он доказывает, что оборудование было куплено заранее с собственными многомиллионными затратами компании. Суд оставил его в следственном изоляторе еще на три месяца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Учредитель «Прано групп» Дмитрий Прудников в суде

Фото: Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода Учредитель «Прано групп» Дмитрий Прудников в суде

Фото: Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода

Нижегородский райсуд начал рассматривать уголовное дело учредителя ООО «Прано групп» Дмитрия Прудникова, обвиненного в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) с субсидией Минпромторга РФ. По фабуле дела, в 2022 – 2023 годах подсудимый похитил 209,8 млн руб. из федерального бюджета, направленных через правительство Нижегородской области на развитие технопарка микроэлектроники «Волга» на Бору под управлением «Прано групп». Как писал «Ъ-Привольжье», технопарк создавался на площадях «Эй Джи Си Борский стекольный завод», управляющая компания обещала инвестировать в его развитие 1,5 млрд руб. В 2022 году Дмитрий Прудников решил похитить федеральные средства, создав видимость достижений «Волги», полагает следствие.

Заявку на отбор проектов развития технопарков готовил директор аффилированного ООО «Промтехника Приволжье» и «Прано групп» Дмитрий Гришиню. Он представил областному минпромторгу концепцию и бизнес-план «Волги», обоснование расходов и соглашения с резидентами НПО «Андроидная техника», «Агат», «Промышленного капитала», «Газпромтехники», «Сапфира», «Хромос Инжиниринг», Консорциумом робототехники и систем интеллектуального управления а также другими компаниями. По этим документам замминистра Альбина Разина в ноябре 2022 года признала «Прано групп» победителем регионального отбора и согласовала требуемый объем субсидии в 906,3 млн руб. Минпромторг РФ одобрил заявку, в ноябре 2023 года региональный министр Максим Черкасов и господин Гришин подписали документы о возмещении затрат «Прано групп» на создание технопарка.

В частности, компания просила компенсировать часть затрат на покупку оборудования — установки для производства сжатого воздуха. По фабуле дела эту компрессорную установку ООО «Промтехника Приволжье» передала «Прано групп» 8 декабря 2023 года по договору поставки. На деле договор поставки был ложным: оборудование было куплено у турецкого поставщика и еще в 2015 году поставлено в Россию, полагает следствие.

Таким образом, Дмитрий Прудников обманул областное и федеральное министерства промышленности и торговли, похитив 208,9 млн руб. из бюджетных средств, подсчитал гособвинитель.

Дмитрий Прудников категорически не признал вину. Предъявленное ему обвинение он назвал абсурдным и заявил, что «его смысл противоречит здравому». Подсудимый рассказал, что в 2015 году как гражданин РФ и «ультрапатриот» он решил перевести зарубежные активы в Россию, часть из них — в Нижегородскую область. «Мы единственные в России и одни из немногих в мире производим доильные роботы. Активно занимаемся импортозамещением электроники. В 2015 году мы начали изучать смежные бизнесы, которые можно было бы запустить в России. У нас закуплено оборудование, в том числе по производству сжатого воздуха, и организован технопарк», — доказывал предприниматель.

Он подтвердил в суде, что оборудование для энергоцентра технопарка было подготовлено заранее, а «Прано групп» специально создавалось для развития технопарка, поскольку остальные компании имели производственные ОКВЭДы. Необходимое для начала работы «Волги» оборудование было передано на баланс управляющей компании, которая оплатила компрессорную установку за счет субсидии в размере 150 млн руб. и 69 млн руб. заемных средств. Фактически претензии следствия сводятся к тому, что установку сжатого воздуха не разобрали и не переместили, отметил Дмитрий Прудников.

«Предприятие вложило собственные деньги, ему предъявили претензию в хищении еще и собственных средств. То, что мы перевезли установку из-за рубежа, считается законным расходованием средств, а то, что мы ее не разобрали и не переместили, — незаконным», — возмутился подсудимый.



Он добавил, что в связи с его арестом часть сотрудников компании оказались в сложном положении, а рынок электроники перераспределяют конкуренты, в том числе из недружественных стран.

Защита подсудимого сообщила «Ъ», что оборудование было куплено у представителей турецкой фирмы, «его поставили, оно работает»: «Следствие посчитало, что, поскольку это оборудование никуда не перемещалось, это был обман». Адвокаты попросили перевести подзащитного под домашний арест, однако суд продлил ему срок содержания под стражей еще на три месяца.

Роман Рыскаль