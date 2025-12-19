Медведев заявил о «переделе влияния в преступном мире ЕС»
Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал итоги саммита ЕС, начавшегося 18 декабря. Он отметил, что европейские страны не смогли согласовать изъятие замороженных российских активов. По его мнению, это произошло из-за большого авторитета США.
Господин Медведев подчеркнул, что «воры не отказались от своих планов в дальнейшем совершить ограбление», но решили «временно залечь на дно». Он добавил, что канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эмманюэль Макрон не смогли настоять на принятии своих предложений.
«Все это свидетельствует о начале масштабного передела влияния в европейском преступном мире», — написал Дмитрий Медведев в Telegram.
