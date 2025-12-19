Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал итоги саммита ЕС, начавшегося 18 декабря. Он отметил, что европейские страны не смогли согласовать изъятие замороженных российских активов. По его мнению, это произошло из-за большого авторитета США.

Господин Медведев подчеркнул, что «воры не отказались от своих планов в дальнейшем совершить ограбление», но решили «временно залечь на дно». Он добавил, что канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эмманюэль Макрон не смогли настоять на принятии своих предложений.

«Все это свидетельствует о начале масштабного передела влияния в европейском преступном мире», — написал Дмитрий Медведев в Telegram.

