Минобороны Белоруссии: Польша запугивает население размещением системы Patriot
Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что Польша разместила систему противовоздушной обороны Patriot на территории страны для запугивания населения внешней угрозой.
«Они из нас сделали образ врага. А теперь запугивают свое население»,— сказал белорусский министр журналистам (цитата по «РИА Новости»).
По словам господина Хренина, система ПВО Patriot по большей части предназначена для оборонительной функции. Вместе с тем, заверил министр, нападать на Польшу Белоруссия не собирается.
Как писала Bild, Польша привела Patriot в боевую готовность после пролета российских истребителей МиГ-31 у западной границы России в конце ноября.