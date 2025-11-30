Bild: Польша привела в готовность Patriot из-за российских МиГ-31 у границы

Польша привела в боевую готовность свои системы противовоздушной обороны после полета российских истребителей МиГ-31 у западной границы России. Об этом сообщает Bild.

По данным издания, 28 ноября четыре истребителя вылетели в западном направлении, не покидая воздушного пространства России. В ответ Польша «активировала» две системы Patriot в аэропорту Жешува. Источник в НАТО сообщил газете, что вскоре российские истребители развернулись и вернулись на базу.

Министерство обороны РФ не комментировало информацию из Польши. Прежде ведомство подчеркивало, что все полеты российской военной авиации проводятся в строгом соответствии с международными правилами.