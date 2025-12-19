Адам Кадыров прокомментировал убийство ребенка мигрантов в одинцовской школе

Секретарь Совета безопасности Чечни, помощник главы республики Адам Кадыров прокомментировал убийство 10-летнего ребенка в школе подмосковного Одинцово. Он обратил внимание на системную проблему распространения идеологий ненависти, пишет сайт «Чечня сегодня», который опубликовал его комментарий.

Адам Кадыров заявил, что убитый ребенок «принял мученическую смерть», и выразил соболезнования его семье. Он выразил уверенность в том, что убийца будет наказан по всей строгости закона. Также он задался вопросом: «Кто годами сеет в информационном пространстве яд ненависти к людям из Средней Азии и Кавказа? Чьи проповеди нетерпимости отравляют умы, превращая подростков в орудие зла?»

Сын главы Чечни напомнил, что «сегодня Россия противостоит нацизму на внешних рубежах» и призвал не допустить распространения этой идеологии внутри России.

Вчера Тверской суд Москвы арестовал 15-летнего подростка, убившего младшеклассника и ранившего охранника школы в Одинцово. Погибшего мальчика похоронили в Таджикистане.