В Таджикистане похоронили ребенка, погибшего при нападении в школе в Одинцово

В Таджикистане состоялись похороны четвероклассника Кобилчона, погибшего при нападении в школе в подмосковном Одинцово, сообщает интернет-портал «Азия-Плюс». Ребенка похоронили на кладбище в Шахринаве, намаз провел муфтий Таджикистана Саидмукаррам Абдулкодирзода.

Утром 18 декабря подмосковный уполномоченный по правам ребенка Ксения Мишонова сообщала, что тело ребенка доставили из Москвы в Таджикистан. «Похоронят его рядом с отцом. Кобилчон с тюркского — доблестный воин. Он и погиб как воин, глядя смерти прямо в глаза. Не испугавшись честно ответить на вопрос убийцы. Малолетнего убийцы»,— написала она в Telegram-канале.

О нападении в МБОУ «Успенская СОШ» в Одинцовском горокруге стало известно утром 16 декабря. 15-летний ученик принес в школу нож, перцовый баллончик и устройство, похожее на СВУ. В коридоре он подошел к толпе младшеклассников, в числе которых был и ученик 4-го класса Кобилчон, и спросил, какой они национальности. Охранник школы Дмитрий попытался остановить подростка, но тот распылил на него перцовый баллончик и ударил ножом. После этого он догнал Кобилчона на лестнице и несколько раз ударил его ножом. Ребенок погиб на месте.

СКР расследует дело об убийстве (ч. 2 ст. 105 УК). По данным СМИ, нападавший перед приходом в школу опубликовал в одном из учебных чатов манифест. В нем он винит в проблемах общества ислам, евреев, либералов, движение «Антифа» и ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским и запрещено).

Подробнее — в материале «Ъ» «Урок ужаса».

Полина Мотызлевская