Росрыболовство предложило возобновить вылов осетра в Азовском море

Росрыболовство предполагает в 2027–2028 годы возобновить коммерческий вылов осетра в Азовском море. Первые годы можно будет добывать порядка 350 т, заявил глава ведомства Илья Шестаков.

«В дальнейшем, с учетом того, что мы будем увеличивать объемы выпусков. Можно будет добывать чуть больше. Как мы организуем этот процесс, это еще пока предстоит обсудить вместе с регионами, вместе с правительством»,— рассказал он в интервью «России 24» (цитата по «РИА Новости»).

За последние 20 лет пять рыборазводных заводов ведомства осуществляли выпуск осетровых в Азовское море, уточнил господин Шестаков. По его словам, браконьеры препятствовали восстановлению популяции осетра, пока Азовское море не стало внутренним. Сейчас «порядок более или менее наведен», поэтому можно открывать промысел коммерческий для осетровых, считает глава Росрыболовства.

Запрет на вылов осетровых видов рыб в Азовском море ввели в 2000 году из-за критического сокращения их численности. В 2024 году замглавы Росрыболовства Василий Соколов заявил, что популяция осетровых рыб в Азовском море активно восстанавливается. В октябре 2025-го Росрыболовство сообщило, что коммерческий вылов осетра в Азовском море могут снова разрешить.