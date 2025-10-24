В России могут снова разрешить коммерческий вылов осетра в Азовском море

В Росрыболовстве обсуждают возобновление коммерческого вылова осетровых в Азовском море. Об этом сообщил руководитель ведомства Илья Шестаков на Международном рыбопромышленном форуме и выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий.

По словам господина Шестакова, результаты последних мониторинговых исследований говорят о восстановлении запасов осетра. «Можно уже говорить о возобновлении коммерческого промысла этого вида рыб в Азовском море»,— отметил он (цитата по ТАСС).

Предварительно объем возможного вылова оценивается примерно в 150 т. «Да, объемы небольшие. Но в целом ситуация гораздо лучше стала с запасами»,— добавил руководитель Росрыболовства.

Запрет на вылов осетровых видов рыб в Азовском море ввели в 2000 году из-за критического сокращения их численности. В 2024 году заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов заявил, что популяция осетровых рыб в Азовском море активно восстанавливается, и снятие запрета на их вылов не исключено.