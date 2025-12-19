NYT: отказ изъять активы РФ стал политическим провалом Мерца и фон дер Ляйен

Саммит Евросоюза в Брюсселе, посвященный плану использования замороженных активов России для выдачи кредита Украине, закончился серьезным политическим поражением для канцлера ФРГ Фридриха Мерца и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Об этом пишет The New York Times (NYT).

Изначально предложение предусматривало прямую экспроприацию российских средств под предлогом «репарационного кредита» Киеву. Однако странам ЕС не удалось согласовать этот шаг. Взамен было решено одолжить Украине €90 млрд под гарантии общеевропейского бюджета. При этом Венгрия, Словакия и Чехия отказались участвовать в выдаче кредита.

Как отмечает NYT, кроме дискредитации господ Мерца и фон дер Ляйен итог саммита также препятствует укреплению влияния Брюсселя на международной арене. Альтернативный вариант финансирования, по оценке издания, может помочь ЕС «сохранить место» в процессе урегулирования конфликта.