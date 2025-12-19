ФНС запустила ликвидацию российской «внучки» Oracle

Федеральная налоговая служба (ФНС) начала ликвидацию компании «Текстура Восток», которой владеет «дочка» американской Oracle — «Оракл девелопмент СПБ». Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные СПАРК.

В январе компания направила сведения о юрлице, но после проверки в мае ФНС сочла полученные данные недостоверными. Новую информацию компания не предоставила, после чего налоговая запустила процесс ликвидации.

«Текстура Восток» занималась разработкой BIM-технологий (Building Information Modeling — информационное моделирование зданий). Главным ее продуктом была облачная платформа Latista для управления строительством сложных сооружений, в том числе стадионов и жилых комплексов. 100% компании владеет «Оракл девелопмент СПБ», которая принадлежит американской Oracle Corporation.

Oracle приостановила все операции в России в начале марта 2022 года. В июне того же года IT-компания «Крок» подала иск о банкротстве российской «дочки» Oracle, исходя из суммы долга в 49,7 млн руб. В феврале 2023-го в отношении «Оракл компьютерное оборудование» ввели начальную процедуру банкротства — наблюдение. В августе того же года суд признал подразделение банкротом. В июле 2024 года стало известно, что «дочка» Oracle не выплатила 1,4 млрд руб. долгов компаниям.