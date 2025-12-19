Челябинский парк Гагарина требует с подследственного экс-директора 63 млн рублей

Муниципальное автономное учреждение «Центральный парк культуры и отдых имени Ю. А. Гагарина» подало иск к экс-директору Жазиту Нургазинову, обвиняемому в злоупотреблении полномочиями. Сумма взыскания — 62,7 млн руб., сообщает пресс-служба Арбитражного суда Челябинской области.

Фото: Артур Якушко, Коммерсантъ

Заявление поступило в суд 11 декабря. Пока оно оставлено без движения, до 19 января 2026 года учреждение может исправить ошибки в документах.

Жазита Нургазинова задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области в начале октября. Его обвиняют по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). По версии следствия, в 2023–2024 годах директор парка заключил с компанией договор поставки аттракционов за 86 млн руб. Финансировался контракт из средств субсидии. При этом господин Нургазинов знал, что сделка не имеет экономической целесообразности, так как часть объектов необходимо было демонтировать для реализации другого договора. Кроме того, часть приобретенного имущества продавалась по завышенной цене и имела значительный износ. Причиненный администрации ущерб оценивают в 86 млн руб.

После задержания Жазита Нургазинова заключили под стражу, но 4 декабря Центральный районный суд изменил меру пресечения: освободил фигуранта из СИЗО и назначил домашний арест. Вскоре после этого силовики задержали экс-главу комитета культуры Элеонору Халикову и предъявили ей обвинение в том же преступлении, что и бывшему директору парка.

Виталина Ярховска